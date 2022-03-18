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Генсек НАТО заявил, что понимает разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Генсек НАТО заявил, что понимает разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины
Генсек НАТО заявил, что понимает разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что понимает разочарование президента Украины Владимира Зеленского, однако при этом в очередной повторил, что война, по мнению альянса, не должен выйти за пределы Украины.

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Об этом Йенс Столтенберг сказал в эфире ARD, сообщает Tagesschau.

Столтенберг при этом заявил, что НАТО будет поддерживать Украину финансово.

"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку - Германия играет ключевую роль в этих усилиях", – сказал он.

Также Столтенберг считает, что из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за войну.

Генсек НАТО добавил, что союзники по Альянса тренируют украинские войска с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, "и все это помогло против вторжения российских войск".

"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", - сказал Столтенберг.

В то же время, по его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы этот конфликт не вышел за границы Украины.

Стоит отметить, что власти Украины в последнее время выражают определенное разочарование недостаточностью действий НАТО и отдельных стран-членов альянса в связи с российской военной агрессией против Украины.

В частности, в качестве первостепенного требования с украинской стороны звучит призыв установить бесполетную зону в воздушном пространстве страны, что подразумевает, в частности, что НАТО сможет сбивать российские самолеты, которые в него будут залетать. Такое решение нивелировало бы превосходство российских сил в воздухе, однако в то же время создало бы угрозу прямого боестолкновения сил НАТО с РФ.

Несмотря на систематическое высказывание отказа со стороны альянса, украинские власти, в том числе лично президент Владимир Зеленский, по-прежнему продолжают настаивать на необходимости такого шага, критикуя НАТО за нерешительность в этом вопросе.

При этом 90% украинцев, по данным опроса "Рейтинга" 8-9 марта, считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО, требуя ввести бесполетную зону над Украиной. Лишь 7% считают, что не стоит продолжать это делать.

Автор:
Светлана Манько