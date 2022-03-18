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Генсек НАТО заявил, что понимает разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что понимает разочарование президента Украины Владимира Зеленского, однако при этом в очередной повторил, что война, по мнению альянса, не должен выйти за пределы Украины.
Об этом Йенс Столтенберг сказал в эфире ARD, сообщает Tagesschau.
Столтенберг при этом заявил, что НАТО будет поддерживать Украину финансово.
"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку - Германия играет ключевую роль в этих усилиях", – сказал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Столтенберг считает, что из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за войну.
Генсек НАТО добавил, что союзники по Альянса тренируют украинские войска с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, "и все это помогло против вторжения российских войск".
"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", - сказал Столтенберг.
В то же время, по его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы этот конфликт не вышел за границы Украины.
Стоит отметить, что власти Украины в последнее время выражают определенное разочарование недостаточностью действий НАТО и отдельных стран-членов альянса в связи с российской военной агрессией против Украины.
В частности, в качестве первостепенного требования с украинской стороны звучит призыв установить бесполетную зону в воздушном пространстве страны, что подразумевает, в частности, что НАТО сможет сбивать российские самолеты, которые в него будут залетать. Такое решение нивелировало бы превосходство российских сил в воздухе, однако в то же время создало бы угрозу прямого боестолкновения сил НАТО с РФ.
Несмотря на систематическое высказывание отказа со стороны альянса, украинские власти, в том числе лично президент Владимир Зеленский, по-прежнему продолжают настаивать на необходимости такого шага, критикуя НАТО за нерешительность в этом вопросе.
При этом 90% украинцев, по данным опроса "Рейтинга" 8-9 марта, считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО, требуя ввести бесполетную зону над Украиной. Лишь 7% считают, что не стоит продолжать это делать.