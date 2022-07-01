Членство Украины в ЕС к 2030 году прогнозируют 87% украинцев, а в НАТО 65% - майский опрос

87% украинцев ожидают, что до 2030 года Украина будет членом Европейского союза, а 90% хотели бы этого. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в мае опроса Киевского международного института социологии.

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В частности, в западных областях хотели бы реализации такого сценария 94% опрошенных, в центральных и северных - 93%, в южных и восточных - 84%.

Кроме того, 73% респондентов хотели бы, чтобы к этому времени Украина уже была членом НАТО, а 65% ожидают, что так оно и будет. В частности, желание вступления страны в альянс декларируют 82% жителей запада Украины, 79% - центра и севера, 65% - юга, 59% - востока.

При этом 27% хотели бы, чтобы Украина, наоборот, была внеблоковым государством к этому времени, но лишь 24% ожидают, что так произойдет. В то же время 3% хотят и верят, что к 2030 году Украина станет членом Таможенного союза Евразийского экономического союза.

Также респондентов попросили оценить влияние иностранных политических игроков на определение будущего Украины. Так, 64% назвали сильным влияние США (при этом 69% говорят, что оно позитивное), 63% оценили как сильное влияние Великобритании (при этом позитивным его называют аж 79%).

В то же время роль Европейского союза оценивают как сильную 53% опрошенных, хотя 71% считают ее позитивной. Роль России считают сильной лишь 26%, и 88% оценивают ее как негативную.

Опрос был проведен 2-11 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера (Computer-Assisted Telephone Interview, CATI) среди 2500 человек, отобранных из выборки на основании случайной генерации телефонных номеров. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Опрашивались жители территорий, подконтрольных Украине на 23 февраля, при этом жители территорий, оккупированных Россией после этого, опрашивались только если они чувствовали себя в безопасности, чтобы ответить на соответствующие вопросы.

Напомним при этом, что в мае КМИС проводил другой опрос, согласно которому 42% украинцев называли приемлемым отказ от стремления Украины НАТО в обмен на предоставление ей гарантий безопасности от ведущих стран Запада.

Отметим также, что значительно позже проведения текущего опроса Украина вместе с Молдовой получили статус кандидатов в члены ЕС. В украинском правительстве ожидают, что страна вступит в этот союз ориентировочно в 2029 году.

Источник фото: ua.depositphotos.com