Уроки войны. Почему членство в ЕС и НАТО является решающим для успешного будущего Украины

Сегодня Украина отмечает 31-й День Независимости. Этот день особенный, потому что совпал с полугодием с начала полномасштабной войны с Россией. Сегодня власти, бизнес и гражданское общество Украины сдают важный экзамен. Поэтому предлагаем посмотреть, какие уроки мы должны изучить в эти дни.

Сегодня становится очевидным, что Украина сдала экзамен на вступление в НАТО и ЕС.

После подписания Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной в 2014 году страна внедряла ряд реформ, чтобы достичь следующего этапа, который приблизит к вступлению в ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, руководство страны начало активно призывать членов ЕС, чтобы начать процесс присоединения. Украина подтвердила желание стать членом Союза, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина принадлежит Европейскому Союзу. 17 июня 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата. А уже 23-24 июня лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе поддержали предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины и Молдовы.

"В ЕС принимают тех, кто разделяет основные европейские ценности. В первую очередь речь идет о свободах — словах, свободе выборов, собраниях, свободе печати. Необходимо соблюдать права человека, а экономика должна быть рыночной, с развитыми демократическими институтами, а также открытой и независимой судебной системой". ", - говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян .

Однако быть кандидатом в ЕС – это лишь часть пути, который Украина прошла. Впереди важные реформы, а именно: реформа Конституционного суда, продолжение судебной реформы, антикоррупционная реформа, борьба с отмыванием денег, имплементация антиолигархического закона, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, изменение законодательства о национальных меньшинствах. И это далеко не полный список.

Для ускорения выполнения реформ и подготовки к членству Украина может получить доступ к различным инструментам финансирования ЕС, в частности, к единому предвступительному инструменту (ИРА) и отдельным проектам экономической помощи, долгосрочным кредитам и грантам. Украина сможет приобщаться к разным программам и инициативам ЕС, получать техническую и консультативную поддержку. А после войны Украина будет привлекательна для внешних инвестиций, безопасность которых будет гарантироваться европейским будущим.

Украинское правительство настроено оптимистично. 23 августа глава Кабинета министров Денис Шмигаль заявил, что Украина готова стать полноценным членом Евросоюза уже в конце 2024 года.

Украина горький урок внеблоковости и намерен стать членом НАТО. Однако, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в последние месяцы Евросоюз вырвался вперед в отношениях с Украиной, а НАТО осталось на месте. Он добавил, что не видит потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому Союзу и приступило к конкретным шагам по обеспечению вступления Украины в Альянс.

Взаимоотношения Украины и НАТО начались в 1992 году, когда Украина после обретения независимости присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества. В феврале 1994 года Украина заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы "Партнерство во имя мира", согласно которой в 2002 году был "Индивидуальный план партнерства с НАТО". Выполнение плана по вступлению в НАТО предполагает реализацию национальных программ, отражающих цели и задачи Североатлантического союза.

Так, например, государство должно выполнить ряд условий, среди которых:

1. Недопущение присутствия иностранных баз своей территории.

2. Недопущение территориальных споров с соседними странами.

В новой "Стратегии военной безопасности Украины", подписанной президентом Зеленским в 2021 году, было заявлено, что РФ остается военным противником Украины, который совершает вооруженную агрессию против Украины, угрожающую независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В связи с этим одной из главных целей Украины было вступление в НАТО. В январе 2022 года группа конгрессменов США предложила предоставить Украине статус "страна НАТО плюс" и инициировала соответствующий законопроект, но этого было недостаточно. Статья № 10 Североатлантического договора – своеобразный устав НАТО, принятый в 1949 году, – говорит, что для вступления в Альянс необходимы только следующие критерии: страна должна быть расположена в Европе; за принятие страны в НАТО должны единогласно проголосовать все члены Североатлантического альянса.

Ранее главы государств и правительств стран-членов НАТО заявили, что Грузия и Украина станут членами НАТО, отвечая требованиям к членству в этой организации. В 2020 году НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP), но в присоединении Украины к "плану действий по членству в НАТО" снова было отказано.

Но Несмотря на то, что Украина на сегодняшний день не является членом Альянса, Украинская армия активно переходит на вооружение стандартов НАТО . Также Украина вошла в программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО.

Таким образом, Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО по взаимодействию систем боевого управления и смежных стандартов. Однако этого все равно недостаточно, поэтому Украине придется пройти долгий путь, чтобы выполнить все задачи, предусмотренные программой о партнерстве с НАТО, обрести статус кандидата, а затем и самого членства в Альянсе.

"Основные цели программы – обеспечение фактора открытости во время военного планирования и реализации военного бюджета; доступ к демократическому контролю за вооруженными силами страны, взаимодействие с другими странами-членами НАТО. После успешного присоединения к программе и выполнения всех ее пунктов стране предоставляется статус участника интенсивного диалога из НАТО. Далее государство ожидает присоединения к Плану действий по членству в НАТО", - отметил Александр Болтян.

Но несмотря на все трудности прямо сейчас, пока Украина борется за право на жизнь на поле боя, все больше и больше стран-участниц НАТО осознают тот неоспоримый факт, что борьба идет не только на украинские территории. И каждый день, защищая свои территории, Вооруженные силы Украины убедительно доказывают, что более мощного и надежного союзника Альянса и Евросоюза не найти. И это не пустые слова — социологические опросы только лишний раз доказывают. 66% жителей Евросоюза выступают за вступление Украины в ЕС, когда она будет к этому готова. Самая большая поддержка такой идеи среди жителей Португалии (87%), Эстонии (83%), Литвы (82) и Польши (81%).

Поэтому Украине не остается ничего иного, чем побеждать.