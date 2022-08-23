Україна буде готова вступити в ЄС до кінця 2024 року, — Шмигаль

Україна поступово інтегрується в енергетичний, економічний та суспільний простори Євросоюзу, але повністю готовою до набуття членства країна буде наприкінці 2024 року. Про це повідомив прем’єр-міністра України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 23 серпня.

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Зараз уряд працює над тим, щоб до кінця 2022-го запустити "митний безвіз", після цього розпочнуть роботу над запровадженням промислового та цифрового безвізів.

"Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити в Європейський Союз. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", — сказав очільник уряду.

Європейська Рада вирішила надати Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу 23 червня. Після цього президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Україні для вступу до ЄС ще необхідно ухвалити закон про ЗМІ, знизити вплив олігархів і призначити найвищих чиновників у боротьбі з корупцією.

Згодомо президент України Володомир Зеленський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Шмигаль підписали спільну заяву, яка свідчить про єдність усіх гілок влади на європейському шляху України та про націленість на роботу в цьому шляху.