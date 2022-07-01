Вступ України до ЄС: Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписали спільну заяву

Сьогодні президент України, спікер Верховної Ради та прем'єр-міністр підписали спільну заяву, яка свідчить про єдність усіх гілок влади на європейському шляху України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, підписання цієї заяви має те саме значення, що й підписання заявки на вступ до ЄС.

"Сьогодні ми разом зі спікером Верховної Ради України та прем'єр-міністром підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості у досягненні стратегічної мети України, а саме повноцінного членства в Європейському Союзі. І підписання цієї заяви має означати те саме, що підписання заявки на вступ на п'ятий день війни", - зазначив президент.

За його словами, Україна йшла до кандидатства 115 днів.

"І наш шлях до членства не повинен займати роки чи десятиліття. Ми повинні долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати можливість нашим друзям у Європейському Союзі, так само швидко та консолідовано ухвалити для нас ще одне історичне рішення", - наголосив Зеленський.

За його словами, членство в ЄС – це не лише геополітика, це конкретні переваги, які приносять користь кожній людині та кожній компанії.

"За останній час Україна підписала транспортний безвіз, авіаційний безвіз, отримала максимально відкритий доступ до європейського ринку – без мит та квот, приєдналася до спільної європейської енергетичної мережі та отримала можливість експортувати електрику країнам ЄС", - зазначив президент.

За його словами, на черзі – митний безвіз та цифрове безвіз

"Необхідно прискорити роботу над промисловим безвізом та досягти рішення про відміну роумінгу для спілкування між Україною та країнами ЄС на постійній основі. Угода про асоціацію між Україною та ЄС реалізована на 63%. Депутатам належить розробити та ухвалити десятки законопроектів. Навіть якщо те чи інше рішення не «збере оплесків», альтернативи немає», - наголосив Зеленський.

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що прагнення належати до об'єднаної європейської родини протягом багатьох років залишалося важливим пріоритетом для України та українців. Це було основою демократичних змін та рушійної сили для ключових реформ, що ґрунтуються на європейських цінностях.

"Незважаючи на російську агресію та тимчасову окупацію частини територій, наша країна продовжувала розвиватися як стійка демократія та впроваджувала європейські стандарти. Наш народ як ніколи згуртований навколо захисту держави, демократичних цінностей та спільного європейського майбутнього", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Європейська Рада вирішила надати Україні статусу кандидатів у члени Європейського Союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня.

У Кабміні очікують, що Україна вступить до ЄС у 2029 році.