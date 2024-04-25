Ірак залучив українську компанію для розробки газового родовища

У середу Міністерство нафти Іраку оголосило про підписання контракту з українською компанією "Укрземресурс" на розробку газового родовища Аккас у провінції Аль-Анбар на заході країни.

Про це пише іракське інформаційне агентство Shafaq News.

За словами міністра нафти Іраку Хаяна Абдул Гані, контрактом передбачається видобуток 100 мільйонів кубічних футів (близько 2,83 млн кубометрів) газу на день протягом перших двох років з подальшим нарощуванням до 400 млн кубічних футів (11,33 млн кубометрів) за чотири роки.

Підписання відбулося в присутності міністра Абдул Гані, представників державних нафтових компаній Midland Oil і North Oil Company, Директорату з нафтових контрактів і ліцензування, а також української компанії "Укрземресурс".

Під час церемонії також була укладена угода про концесію на користь "Укрземресурсу" корейською газовою корпорацією KOGAS.

Заступник міністра нафти Іраку Басім Мохаммед Худаїр зазначив, що підписання стало можливим після років очікування через війну з терористичними угрупованнями в регіоні.

Генеральний директор Midland Oil Мохаммед Яссін Хассан аль-Обайді назвав концесію українській компанії значним кроком для газових інвестицій в Іраку, особливо на заході країни, зважаючи на великі запаси газу в цьому регіоні.

За даними аналітичної системи Contr Agent, ТОВ "Укрземресурс" засноване в 2004 році, основний вид діяльності – видобуток природного газу. Його власницею є Ольга Ярмак, яка входить до складу наглядової ради найбільшої приватної газовидобувної компанії ПрАТ "Нафтогазвидобування" від компанії Salazie B.V. Миколи Рудьковського.

Нагадаємо, що контрольний пакет "Нафтогазвидобування" 2013-му році придбала компанія ДТЕК. Відтоді компанія видобувала все більше газу.