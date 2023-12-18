ТОП-10 компаній добувної промисловості: хто примножив свої статки

На 14% скоротились доходи топ-10 компаній добувної промисловості у перший рік повномасштабної війни. Загалом лідери ринку заробили 295,15 млрд грн за рік. Це компанії, які займаються видобуванням залізних руд, природного газу та кам’яного вугілля. Шість із десяти компаній належать Рінату Ахметову, а лідером сфери є державна компанія — “Укргазвидобування”.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 295,15 млрд грн заробили компанії-лідери добувної промисловості. Це на 14% менше, ніж у 2021 році, коли ці бізнеси заробили 343,24 млрд грн.

Хто з лідерів ринку примножив свої статки

Майже половина від сукупного доходу лідерів припадає на 3 компанії, що видобувають природний газ.

"Лідером топу виявилася державна компанія «Укргазвидобування», з доходом у 86,38 млрд грн. Це 29% від загального доходу топ-10. Водночас порівняно з 2021 роком заробіток компанії впав на 4%", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що 6 з 10 компаній топу належать групі СКМ Ріната Ахметова. Саме ці підприємства отримали 54% сукупного доходу топ-10 компаній — 159,57 млрд грн.

Три компанії Ахметова з рейтингу збільшили свої доходи та піднялись у рейтингу. Йдеться про:

в 1,8 разів зросли доходи у ДТЕК Павлоградвугілля — друга позиція або ж 44,2 млрд грн,

Шахтоуправління Покровське (38,47 млрд грн) заробили в 1,8 разів більше, піднявшись в рейтингу на 3 місце,

(38,47 млрд грн) заробили в 1,8 разів більше, піднявшись в рейтингу на 3 місце, доходи Нафтогазвидобування зросли аж у 2,3 рази, до 35,99 млрд грн. Це 4 позиція рейтингу

Дохід ще 3 підприємств групи СКМ, які займаються добуванням залізних руд, навпаки, суттєво зменшився порівняно з 2021 роком:

майже у 4 рази у Північного ГЗК — до 13,8 млрд грн,

більш ніж у 3 рази, до 12,7 млрд грн, — у Інгулецького ГЗК,

на третину — у Центрального ГЗК (14,3 млрд грн).

"А ось "Укрнафтобуріння", яка раніше належала Ігорю Коломойському, Віталію Хомутинніку та Павло Фуксу, та за рішенням суду перейшла до власності АРМА, потрапила до рейтингу у 2022. І це навіть попри те, що у 2022 році отримала на 25% менший дохід порівняно з 2021 — 9,7 млрд грн", - підкреслюють аналітики.

Останні 2 компанії топу займаються видобуванням залізних руд та належать до групи FERREXPO (Костянтин Жеваго), зменшили свої доходи торік. Це Полтавський ГЗК — заробіток зменшився у 2 рази та Єристівський ГЗК, дохід якого впав на 16%. Разом ці дві компанії заробили 39,48 млрд грн.

Нагадаємо, сукупний дохід топ-10 компаній переробної промисловості скоротився майже у півтора рази за перший рік повномасштабної війни. Лідери ринку — металургійні та харчові компанії — заробили 240,46 млрд. До топу потрапили компанії Порошенка-молодшого, Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського.