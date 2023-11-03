Голова Полтавського ГЗК отримав ще одну підозру: тепер у справі про несплату ренти на 2 мільярди

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo, Віктору Лотоусу.

Як стверджують в БЕБ, у період з 2018 по 2021 роки підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства та занизив сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд на 2,2 мільярда гривень.

"У податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів", - зазначають в бюро.

Наразі керівнику ГЗК інкриміновано частину 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів в особливо великому розмірі), частину 2 статті 28 і частину 1 статті 366 (службове підроблення за попередньою змовою) Кримінального кодексу.

Справа про несплату ренти ПГЗК

Нагадаємо, що ще дев'ять місяців тому, 2 лютого, БЕБ заявило, що повідомило про таку підозру "одному з топ-менеджерів" ПГЗК, яким виявився головний бухгалтер. Однак у пресслужбі комбінату заявили, що станом на 2 лютого "жодному топменеджеру компанії не було вручено повідомлення про підозру відповідно до чинного законодавства України".

"Ми стверджуємо, що звинувачення, висунуті слідчими органами, не відповідають дійсності. На даний момент не існує жодних узгоджених податкових зобов’язань, які не сплатило підприємство", - заявили тоді на ПГЗК.

Підприємство вказувало, що розраховує та сплачує ренту за користування надрами відповідно до чинного законодавства та судової практики, а також в аналогічний спосіб, як це здійснюють інші гірничодобувні компанії.

Наступного дня Шевченківський райсуду Києва арештував всі рахунки ПГЗК, заборонивши всі видаткові операції, окрім сплати податків до державного бюжету, хоча згодом дозволив сплачувати зарплату, комунальні платежи, оренду тощо.

Стосовно ж розслідування проти головбуха ПГЗК у Ferrexpo 3 листопада зазначили, що слідству досі "не вдається довести вину підозрюваного, адже склад злочину відсутній".

Попередні підозри Лотоусу

В свою чергу, Лотоусу в вересні поліція повідомила про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями, що нанесло державі збитки на понад 157 мільярдів гривень.

Слідство стверджує, що комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, а відходи, що утворюються в процесі їх збагачення, мав зберігати у спеціально відведених сховищах.

Однак, за даними поліції, службові особи ГЗК обробляли ці відходи, отримуючи щебінь різних фракцій, який надалі продавався суб’єктам підприємницької діяльності. Встановлено, що у період 2015-2021 років було незаконно видобуто таким чином понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, що становить приблизно 164 тисячі вагонів.

Голові правління підприємства інкримінують незаконне видобування корисних копалин (частина 4 статті 240 Кримінального кодексу) та зловживання повноваженнями (часттна 2 статті 364-1). Згодом його заарештували з можливістю вийти під заставу в 999,99 мільйона гривень.

Втім, після того як 30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави з 1 мільярда до 400 мільйонів гривень, рада директорів Ferrexpo вирішила внести цю суму за Лотоуса, аби його випустили з-під варти.

Примітно при цьому, що у повідомленні про це від 2 листопада компанія дала зрозуміти, що допускає, що керівництво комбінату може знову бути заарештоване у іншій справі, і вона не гарантує, що вноситиме застави знову.

Сам ПГЗК заявляє, що зазначені корисні копалини не є окремим мінеральним ресурсом, а є відходами - нефракційним відсівом, який є результатом дроблення залізної руди під час технічного процесу виробництва залізорудних окатків, і, відповідно, своєї ліцензії на видобуток він дотримувався.

Крім того, ще в червні Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в збуті відходів без відповідного дозволу чотирьом посадовим особам ПГЗК - трьом представникам вищого керівництва та керівнику одного з департаментів.

Зокрема, таку підозру отримав і Лотоус. Тоді співробітники ПГЗК були затримані ДБР і згодом звільнені після того, як інше підприємство Ferrexpo внесло застави на загальну суму 122 мільйони гривень.