Керівника Полтавського ГЗК заарештували з можливістю виходу під заставу в 1 мільярд

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 999 мільйонів 991 тисячу гривень голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що належить групі компаній Ferrexpo, бенефіціаром якої є депутат Верховної Ради VII та VIII скликань Костянтин Жеваго.

Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, суд задовольнив відповідне клопотання Спеціалізованої екологічної прокуратури. Підозрюваного взяли під варту у залі суду. За даними на сайті ПГЗК, головою його правління є Віктор Лотоус.

У чому підозрюють керівника Полтавського ГЗК

Нагадаємо, що днями йому повідомили про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями, що нанесло державі збитки на понад 157 мільярдів гривень.

Як виявило слідство, комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, а відходи, що утворюються в процесі їх збагачення, мав зберігати у спеціально відведених сховищах. Однак не встановлені наразі службові особи підприємства обробляли їх, отримуючи щебінь різних фракцій, який продавався суб’єктам підприємницької діяльності.

Встановлено, що у період 2015-2021 років було незаконно видобуто таким чином понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, що становить приблизно 164 тисячі вагонів.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного з метою подальшого відшкодування збитків. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Сам ПГЗК заявив, що не видобував відмінних від залізної руди корисних копалин, тому незаконних дій підприємство і голова його правління не вчиняли, а жодних збитків державі нанесено не могло бути.

"Ми вважаємо, що звинувачення, про які іде мова, є безпідставними, а вручена підозра - необґрунтована та не підтверджується належними доказами. Адвокати підприємства готують докази та заперечення для суду, які покажуть хибність звинувачень", - заявили на підприємстві.

Цю справу розслідує Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та у співпраці з Державною службою геології та надр.

Нагадаємо, однак, що в червні про викриття шести посадовців ПГЗК повідомляли Держбюро розслідувань та Служба безпеки України: зазначалося, що ті створили організоване злочинне угруповання, продаючи щебінь, на що до того ж не мали дозволу, "своїм" компаніям за штучно заниженою вартістю. Йшлося про продаж корисних копалин на майже 400 мільйонів гривень.