Руководителя Полтавского ГОКа арестовали с возможностью выхода под залог в 1 миллиард

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 999 миллионов 991 тысячу гривен главе правления Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего группе компаний Ferrexpo, бенефициаром которой является депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Константин Жеваго.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Специализированной экологической прокуратуры. Подозреваемый был заключен под стражу в зале суда. По данным на сайте ЮГОКа, главой его правления является Виктор Лотоус.

В чем подозревают руководителя Полтавского ГОКа

Напомним, что на днях ему сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, что нанесло государству ущерб более чем на 157 миллиардов гривен.

Как выявило следствие, комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов, а образующиеся в процессе их обогащения отходы должен был хранить в специально отведенных хранилищах. Однако не установленные пока служебные лица предприятия обрабатывали их, получая щебень различных фракций, который продавался субъектам предпринимательской деятельности.

Установлено, что в период 2015-2021 годов было незаконно добыто таким образом более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, что составляет около 164 тысяч вагонов.

Решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого с целью дальнейшего возмещения ущерба. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Сам ПГОК заявил, что не добывал отличных от железной руды полезных ископаемых, потому незаконных действий предприятие и глава его правления не совершали, как и никакого ущерба государству нанесено не могло быть.

"Мы считаем, что обвинения, о которых идет речь, безосновательны, а врученное подозрение - необоснованное и не подтверждается надлежащими доказательствами. Адвокаты предприятия готовят доказательства и возражения для суда, которые покажут ошибочность обвинений", - заявили на предприятии.

Данное дело расследует Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении департамента стратегических расследований Нацполиции и в сотрудничестве с Государственной службой геологии и недр.

Напомним, однако, что в июне о разоблачении шести должностных лиц ПГОКа сообщали Госбюро расследований и Служба безопасности Украины: отмечалось, что те создали организованную преступную группировку, продавая щебень, на что к тому же не имели разрешения, "своим" компаниям по искусственно заниженной стоимости. Речь шла о продаже полезных ископаемых почти на 400 миллионов гривен.