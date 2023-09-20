Стало известно, как военные распорядятся отобранным у Жеваго вертолетом

Арестованный вертолет бывшего депутата Верховной Рады и собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"По решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета", - сказано в нем.

Напомним, что суд по инициативе ГБР в марте принял решение об аресте вертолета, владельцем которого является юридическое лицо, подконтрольное Жеваго. По данным бюро, он использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины. Судя по видео, публиковавшему бюро, это легкий итальянский вертолет Agusta A109.

Сам экс-нардеп подозревается в совершении уголовных правонарушений по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (организация присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества, полученного организованным или групповым, в особо крупном размере).

Речь идет о растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и Кредит". Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров этого финучреждения, ныне находящегося в состоянии ликвидации. В июле 2021 года бывшего нардепа объявили в международный розыск.

В декабре 2022 года французские правоохранители задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, в том же месяце суд во Франции принял решение об экстрадиционном аресте бизнесмена. Позже Жеваго вышел на свободу, уплатив залог в 1 миллион евро.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал против Жеваго иск о возмещении ущерба банку и его кредиторам на сумму 46 миллиардов гривен. А в марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГВ.