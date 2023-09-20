Стало відомо, як військові розпорядяться відібраним у Жеваго гелікоптером

Заарештований гелікоптер колишнього депутата Верховної Ради та власника банка "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

"Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що суд за ініціативи ДБР в березні ухвалив рішення про арешт гелікоптера, власником якого є юридична особа, яка підконтрольна Жеваго. За даними бюро, той використовував його в особистих цілях під час перебування на території України. Судячи з відео, яке публікувало бюро, це легкий італійський вертоліт Agusta A109.

Самого екснардепа підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 (організація привласнення чи розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі).

Йдеться про розтрату 113 мільйона доларів банка "Фінанси та Кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів цієї фінустанови, що нині знаходиться в стані ліквідації. У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, того ж місяця суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт бізнесмена. Пізніше Жеваго вийшов на свободу, сплативши заставу в 1 мільйон євро.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків його банку та його кредиторів на суму 46 млрд гривень. А в березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo в рамках справи за позовом ФГВ.