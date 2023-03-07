Суд арестовал часть активов Ferrexpo в рамках иска Фонда гарантирования вкладов против Жеваго

Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Ferrexpo в рамках иска в рамках дела по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц против владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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"Принимая это решение, суд учел предоставленные Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда к Константину Жеваго", - сказано в сообщении.

Согласно ему, суд арестовал 50,3% от уставного капитала Полтавского горно-обогатительного комбината, 50,3% от уставного капитала Еристовского горно-обогатительного комбината, а также 50,3% от уставного капитала Белановского горно-обогатительного комбината. Эти активы опосредованно через компанию Ferrexpo принадлежат Жеваго.

Кроме того, суд запретил другим связанным с Жеваго компаниям отчуждать эти активы

Напомним, в начале января Фонд гарантирования вкладов подал против Жеваго иск о возмещении убытков его банка и его кредиторов на сумму 46 млрд. гривен.

в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов этого финансового учреждения. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 года бывшего нардепа объявили в международный розыск. В ДБР отмечают, что ходатайствовали об экстрадиции Жеваго перед 38 странами.

Французские правоохранители 27 декабря задержали экснардепа и акционера банка "Финансы и Кредит" Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, а 29 декабря Суд города Шамбери (Франция) принял решение об экстрадиционном аресте украинского бизнесмена. Позже Жеваго вышел на свободу, заплатив залог в 1 млн евро.