Руководителям Полтавского горно-обогатительного комбината олигарха Жеваго сообщили о подозрении в хищении почти 400 млн грн

Служба безопасности совместно с ГБР собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что разоблачены 6 чиновников компании, создавших организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн.

"По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости. Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения", - отмечают в СБУ.

Так, 1 тонну сырья сбывали "своим компаниям" за 30-50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.

В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.

На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также эксуправляющему и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершено организованной группой лиц);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Большая палата Верховного суда Украины приняла решение отменить постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОКа) Ferrexpo и передаче их прежним акционе.