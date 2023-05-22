Жеваго хочет обжаловать национализацию "АвтоКрАЗа" сразу в Верховном суде

Бизнесмен Константин Жеваго планирует обжаловать национализацию Кременчугского автомобильного завода сразу в Верховном суде. Об этом Жеваго рассказал в интервью Forbes Ukraine.

"Процедура позволяет идти с иском сразу в Верховный Суд. Готовим. Будем действовать в рамках законодательства и надеемся на мнение руководителей государства, которые все же посмотрят и скажут, что когда люди готовы давать продукцию под гарантию, лучше пусть они делают", - сказал Жеваго .

Он отметил, что перед национализацией предприятия государство почти не закупало автомобилей компании, отдавая предпочтение более дорогим грузовикам чешской компании Tatra. Кроме этого, по словам бизнесмена, в минобороны отказывались оплачивать грузовики, которые "АвтоКрАЗ" уже собрал для ВСУ.

"В 2022 году Вооруженные силы не приобрели у нас ни одного автомобиля. Перед этим приобрели пять автомобилей без предварительной оплаты. Еще пять отказались покупать и продали их с убытками для предприятия уже после национализации в январе 2023-го. После национализации в ноябре до марта заработная плата не выплачивалась, потому что не было ни одного заказа. Государство нам отказывалось платить 4,5 млн грн за автомобиль, сегодня же для себя заключило с "КрАЗом" контракт на те же автомобили уже по 5,6 млн грн за авто", – отметил Жеваго.

Напомним, 7 ноября 2023 года по решению Совета Национальной безопасности и обороны активы компаний "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны .

Позже заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на форуме в Давосе сообщил, что "АвтоКрАЗ" национализировали из-за того, что владельцы остановили завод, а до этого в течение 10 лет либо не производили военные грузовики, либо производили их в объеме нескольких десятков, тогда как украинская армия – это 40 тыс. грузовиков.

Напомним также, 18 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,360 млн грн залога бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Князева обвиняют в том, что являясь председателем ВС, принял противоправное решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл. США. По версии следствия 3 мая состоялась первая передача части взятки, 15 — уже зафиксированная вторая. По месту жительства и на рабочих местах судей провели обыски. Изъяли доказательства и средства, доказывающие незаконную деятельность группировки.