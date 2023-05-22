Жеваго хоче оскаржити націоналізацію "АвтоКрАЗу" одразу у Верховному суді

Бізнесмен Костянтин “Жеваго” планує оскаржити націоналізацію “Кременчуцького автомобільного заводу” одразу у Верховному суді. Про це Жеваго розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Процедура дозволяє йти з позовом одразу до Верховного Суду. Готуємо. Діятимемо в рамках законодавства і сподіваємося на думку керівників держави, які все ж таки подивляться і скажуть, що коли люди готові давати продукцію під гарантію, краще нехай вони роблять", - сказав Жеваго.

Він зауважив, що перед націоналізацією підприємства держава майже не закуповувала автомобілів компанії, натомість віддаючи перевагу дорожчим вантажівкам чеської компанії Tatra. Крім цього за словами бізнесмена в міноборони відмовлялися оплачувати вантажівки, котрі "АвтоКрАЗ" вже зібрав для ЗСУ.

"У 2022 році Збройні сили не придбали у нас жодного автомобіля. Перед цим придбали п'ять автомобілів без попередньої оплати. Ще п'ять відмовилися купувати та продали їх зі збитками для підприємства вже після націоналізації у січні 2023-го. Після націоналізації у листопаді до березня заробітна плата не виплачувалася, бо не було жодного замовлення. Держава нам відмовлялася платити 4,5 млн грн за автомобіль, сьогодні ж для себе уклала з "КрАЗом" контракт на ті ж автомобілі вже по 5,6 млн грн за авто", - зазначив Жеваго.

Нагадаємо, 7 листопада 2023 року за рішенням Ради Національної безпеки та оборони активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

Пізніше заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма на форумі у Давосі повідомив, що "АвтоКрАЗ" націоналізували через те, що власники зупинили завод, а до цього протягом 10 років або не виробляли військових вантажівок, або виробляли їх в обсязі кількох десятків, тоді як українська армія – це 40 тис. вантажівок.

Нагадаємо також, 18 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Князєва звинувачують в тому, що будучи головою ВС, ухвалив протиправне рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання хабара двома траншами 2,7 млн дол США. За версією слідства 3 травня відбулася перша передача частини хабаря, 15 — друга, яку вже зафіксували. За місцем проживання та на робочих місцях суддів провели обшуки. Вилучили докази та кошти, які доводять незаконну діяльність угрупування.