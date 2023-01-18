"Укрнафта" відмовлялася постачати нафтопродукти армії, тому її передали у власність держави — ОП

У листопаді 2022 року кілька підприємств передали державі у рамках закону про воєнний стан через загроза національній безпеці. У випадку з "Укрнафтою", причиною стала відмова постачати нафтопродукти української армії.

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Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма у Давосі, передає агентство "Інтерфакс".

"Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан щодо окремих компаній, – величезний ризик для національної безпеки", – сказав він.

Щодо моторобудівної компанії "Мотор Січ", то ця компанія постачала двигуни російської компанії. В ситуації з ПрАТ "АвтоКрАЗ" причина інша — власники зупинили завод, а до цього протягом 10 років або не виробляли військових вантажівок, або виробляли їх в обсязі кількох десятків, тоді як українська армія – це 40 тис. вантажівок.

"Все абсолютно прозоро і не треба спекулювати на законі про воєнний стан: він застосовуватиметься лише у випадках ризику національної безпеки. І застосовуватиметься негайно", – наголосив Шурма.

Нагадаємо, ПАТ "Укрнафта" у вересні 2022 року отримала нового керівника та відновила роботу підприємства після передачі активів компанії у державну власність, що тривало під наглядом силовиків.

Рішення про примусове відчуження у власність держави ухвалили за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.