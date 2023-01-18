"Укрнафта" отказывалась поставлять нефтепродукты армии, поэтому ее передали в собственность государства - ОП

В ноябре 2022 года несколько предприятий передали государству в рамках закона о военном положении из-за угрозы национальной безопасности. В случае с "Укрнафтой" причиной стал отказ поставлять нефтепродукты украинской армии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в Давосе, передает агентство "Интерфакс".

"Частная собственность в Украине неприкосновенна. Не стоит допускать каких-либо спекуляций. Единственная причина, почему был применен закон о военном положении в отношении отдельных компаний, – огромный риск для национальной безопасности", – сказал он.

Что касается моторостроительной компании "Мотор Сич", то компания поставляла двигатели российской компании. В ситуации с ЧАО "АвтоКрАЗ" причина другая — владельцы остановили завод, а до этого в течение 10 лет либо не производили военные грузовики, либо производили их в объеме нескольких десятков, тогда как украинская армия – это 40 тыс грузовиков.

"Все абсолютно прозрачно и не нужно спекулировать на законе о военном положении: оно будет применяться только в случаях риска национальной безопасности. И будет применяться немедленно", – подчеркнул Шурма.

Напомним, ПАО "Укрнафта" в сентябре 2022 года получило нового руководителя и возобновило работу предприятия после передачи активов компании в государственную собственность, которая продолжалась под наблюдением силовиков.

Решение о принудительном отчуждении в собственность государства было принято по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.