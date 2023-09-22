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Полтавський ГЗК викрили в незаконному видобутку копалин на 157 мільярдів гривень: голова вже отримав підозру
Голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що належить групі компаній Ferrexpo, бенефіціаром якої є депутат Верховної Ради VII та VIII скликань Костянтин Жеваго, повідомили про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями.
Розслідування справи здійснює Головне слідче управлінням Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у співпраці з Державною службою геології та надр та за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора. У повідомленнях відомств підприємство прямо не вказується, однак публікуються фото, зокрема, його характерного кар'єру.
Як виявило слідство, службові особи ГЗК налагодили незаконну схему з використання корисних копалин. Зазначається, що комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, і відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.
Згідно з висновком експертного дослідження, відходи, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, також відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, а відтак на їх використання необхідно отримати відповідну ліцензію. Як вказують правоохоронці, про це службові особи комбінату знали, адже до 2015 року підприємство таку ліцензію мало.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Встановлено, що у період 2015-2021 років незаконно було видобуто понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, що становить приблизно 164 тисячі вагонів, а сума завданих збитків склала понад 157 мільярдів гривень.
У ході слідства поліцейські зібрали доказову базу, що стала підставою для повідомлення причетним особам про підозру. Так, голові правління ГЗК інкримінують незаконне видобування корисних копалин (частина 4 статті 240 Кримінального кодексу) та зловживання повноваженнями (часттна 2 статті 364-1).
До обох статей додано кваліфікацію за частиною 2 статті 28, що вказує на підозрюваного як на виконавця злочину. Про організаторів та інших учасників наразі не повідомляється. За даними на сайті ПГЗК, головою його правління є Віктор Лотоус.
Нагадаємо при цьому, що в червні Держбюро розслідувань та Служба безпеки України викрили шість посадовців ПГЗК: повідомлялося, що ті створили організоване злочинне угруповання, продаючи щебінь, на що до того ж не мали дозволу, "своїм" компаніям за штучно заниженою вартістю. Йшлося про продаж корисних копалин на майже 400 мільйонів гривень.