Полтавський ГЗК викрили в незаконному видобутку копалин на 157 мільярдів гривень: голова вже отримав підозру

Голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що належить групі компаній Ferrexpo, бенефіціаром якої є депутат Верховної Ради VII та VIII скликань Костянтин Жеваго, повідомили про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями.

Розслідування справи здійснює Головне слідче управлінням Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у співпраці з Державною службою геології та надр та за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора. У повідомленнях відомств підприємство прямо не вказується, однак публікуються фото, зокрема, його характерного кар'єру.

Як виявило слідство, службові особи ГЗК налагодили незаконну схему з використання корисних копалин. Зазначається, що комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, і відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.

Згідно з висновком експертного дослідження, відходи, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, також відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, а відтак на їх використання необхідно отримати відповідну ліцензію. Як вказують правоохоронці, про це службові особи комбінату знали, адже до 2015 року підприємство таку ліцензію мало.

Встановлено, що у період 2015-2021 років незаконно було видобуто понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, що становить приблизно 164 тисячі вагонів, а сума завданих збитків склала понад 157 мільярдів гривень.

Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція Фото: Офіс генпрокурора/Нацполіція

У ході слідства поліцейські зібрали доказову базу, що стала підставою для повідомлення причетним особам про підозру. Так, голові правління ГЗК інкримінують незаконне видобування корисних копалин (частина 4 статті 240 Кримінального кодексу) та зловживання повноваженнями (часттна 2 статті 364-1).

До обох статей додано кваліфікацію за частиною 2 статті 28, що вказує на підозрюваного як на виконавця злочину. Про організаторів та інших учасників наразі не повідомляється. За даними на сайті ПГЗК, головою його правління є Віктор Лотоус.

Нагадаємо при цьому, що в червні Держбюро розслідувань та Служба безпеки України викрили шість посадовців ПГЗК: повідомлялося, що ті створили організоване злочинне угруповання, продаючи щебінь, на що до того ж не мали дозволу, "своїм" компаніям за штучно заниженою вартістю. Йшлося про продаж корисних копалин на майже 400 мільйонів гривень.