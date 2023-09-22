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Полтавский ГОК разоблачили в незаконной добыче ископаемых на 157 миллиардов гривен: голова уже получил подозрение
Главе правления Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего группе компаний Ferrexpo, бенефициаром которой является депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Константин Жеваго, сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями.
Расследование дела ведет Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции в сотрудничестве с Государственной службой геологии и недр и при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора. В сообщениях ведомств предприятие прямо не указывается, однако публикуются фото, в частности, его характерного карьера.
Как выявило следствие, должностные лица ГОКа наладили незаконную схему по использованию полезных ископаемых. Отмечается, что комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов, и отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны были раниться в специально отведенных хранилищах. Однако фигуранты обрабатывали их, а полученный щебень различных фракций продавали субъектам предпринимательской деятельности.
Согласно выводу экспертного исследования, отходы, полученные в результате дробления и обогащения железистых кварцитов, также относятся к полезным ископаемым общегосударственного значения, а затем на их использование необходимо получить соответствующую лицензию. Как указывают правоохранители, об этом должностные лица комбината знали, поскольку до 2015 года предприятие такую лицензию мало.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Установлено, что в период 2015-2021 годов было незаконно добыто более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, что составляет примерно 164 тысячи вагонов, а сумма нанесенного ущерба составила более 157 миллиардов гривен.
В ходе следствия полицейские собрали доказательную базу, ставшую основанием для сообщения причастным лицам о подозрении. Так, главе правления ГОКа вменяют незаконную добычу полезных ископаемых (часть 4 статьи 240 Уголовного кодекса) и злоупотребление полномочиями (частная 2 статьи 364-1).
К обоим статьям добавлена квалификация по части 2 статьи 28, что указывает на подозреваемого как на исполнителя преступления. Об организаторах и других участниках пока не сообщается. По данным на сайте ЮГОКа, главой его правления является Виктор Лотоус.
В свою очередь, сам ПГОК заявил в сообщении, что не добывал отличных от железной руды полезных ископаемых, поэтому незаконных действий предприятие и глава его правления не совершали, равно как и никакого ущерба государству нанесено не могло быть.
"Мы считаем, что обвинения, о которых идет речь, безосновательны, а врученное подозрение - необоснованное и не подтверждается надлежащими доказательствами. Адвокаты предприятия готовят доказательства и возражения для суда, которые покажут ошибочность обвинений", - заявили на предприятии.
Напомним при этом, что в июне Госбюро расследований и Служба безопасности Украины разоблачили шесть должностных лиц ПГОКа: сообщалось, что те создали организованную преступную группировку, продавая щебень, на что к тому же не имели разрешения, "своим" компаниям по искусственно заниженной стоимости. Речь тогда шла о продаже полезных ископаемых почти на 400 миллионов гривен.