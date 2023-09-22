Полтавский ГОК разоблачили в незаконной добыче ископаемых на 157 миллиардов гривен: голова уже получил подозрение

Главе правления Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего группе компаний Ferrexpo, бенефициаром которой является депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Константин Жеваго, сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями.

Расследование дела ведет Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции в сотрудничестве с Государственной службой геологии и недр и при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора. В сообщениях ведомств предприятие прямо не указывается, однако публикуются фото, в частности, его характерного карьера.

Как выявило следствие, должностные лица ГОКа наладили незаконную схему по использованию полезных ископаемых. Отмечается, что комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов, и отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны были раниться в специально отведенных хранилищах. Однако фигуранты обрабатывали их, а полученный щебень различных фракций продавали субъектам предпринимательской деятельности.

Согласно выводу экспертного исследования, отходы, полученные в результате дробления и обогащения железистых кварцитов, также относятся к полезным ископаемым общегосударственного значения, а затем на их использование необходимо получить соответствующую лицензию. Как указывают правоохранители, об этом должностные лица комбината знали, поскольку до 2015 года предприятие такую лицензию мало.

Установлено, что в период 2015-2021 годов было незаконно добыто более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, что составляет примерно 164 тысячи вагонов, а сумма нанесенного ущерба составила более 157 миллиардов гривен.

Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция Фото: Офис генпрокурора/Нацполиция

В ходе следствия полицейские собрали доказательную базу, ставшую основанием для сообщения причастным лицам о подозрении. Так, главе правления ГОКа вменяют незаконную добычу полезных ископаемых (часть 4 статьи 240 Уголовного кодекса) и злоупотребление полномочиями (частная 2 статьи 364-1).

К обоим статьям добавлена квалификация по части 2 статьи 28, что указывает на подозреваемого как на исполнителя преступления. Об организаторах и других участниках пока не сообщается. По данным на сайте ЮГОКа, главой его правления является Виктор Лотоус.

В свою очередь, сам ПГОК заявил в сообщении, что не добывал отличных от железной руды полезных ископаемых, поэтому незаконных действий предприятие и глава его правления не совершали, равно как и никакого ущерба государству нанесено не могло быть.

"Мы считаем, что обвинения, о которых идет речь, безосновательны, а врученное подозрение - необоснованное и не подтверждается надлежащими доказательствами. Адвокаты предприятия готовят доказательства и возражения для суда, которые покажут ошибочность обвинений", - заявили на предприятии.

Напомним при этом, что в июне Госбюро расследований и Служба безопасности Украины разоблачили шесть должностных лиц ПГОКа: сообщалось, что те создали организованную преступную группировку, продавая щебень, на что к тому же не имели разрешения, "своим" компаниям по искусственно заниженной стоимости. Речь тогда шла о продаже полезных ископаемых почти на 400 миллионов гривен.