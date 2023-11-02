Ferrexpo вирішила внести заставу за заарештованого голову Полтавського ГЗК: але це вже не 1 мільярд

Виробник залізорудних окатків Ferrexpo вирішив внести заставу за заарештованого голову правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктора Лотоуса, йдеться у повідомленні компанії.

Там зазначають, що 30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави з 1 мільярда до 400 мільйонів гривень, і рада директорів Ferrexpo, врахувавши її фінансовий стан, вирішила таку суму внести, аби Лотоус міг вийти з-під арешту для повернення до своєї сімʼї та виконання ролі керівника на підприємстві.

Компанія при цьому наголошує, що продовжує вважати звинувачення щодо незаконного продажу відходів на адресу Полтавського ГЗК або представників менеджменту компанії безпідставними.

З іншого боку, Ferrexpo зазначає, що наразі, на її думку, залишається значний ризик того, що суди в Україні "можуть вимагати подальших виплат під заставу у зв’язку з розслідуванням" щодо використання відходів або у зв’язку з іншими існуючими або новими судовими позовами проти підприємств Ferrexpo або їхнього вищого керівництва.

"Якщо й надалі будуть вимагатися будь-які подальші застави, група своєчасно оцінюватиме їх, беручи до уваги, зокрема, обставини справи та фінансовий стан групи. Не може бути жодної гарантії, що будь-які такі виплати під заставу буде оплачено Ferrexpo у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

У чому підозрюють керівника ПГЗК

Нагадаємо, що у вересні поліція повідомила про підозру Лотоусу в незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями, що нанесло державі збитки на понад 157 мільярдів гривень.

Слідство стверджує, що комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, а відходи, що утворюються в процесі їх збагачення, мав зберігати у спеціально відведених сховищах.

Однак, за даними поліції, службові особи ГЗК обробляли ці відходи, отримуючи щебінь різних фракцій, який продавався суб’єктам підприємницької діяльності. Встановлено, що у період 2015-2021 років було незаконно видобуто таким чином понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, що становить приблизно 164 тисячі вагонів.

Голові правління підприємства інкримінують незаконне видобування корисних копалин (частина 4 статті 240 Кримінального кодексу) та зловживання повноваженнями (часттна 2 статті 364-1). Згодом його заарештували з можливістю вийти під заставу в 999,99 мільйона гривень.

Що каже сторона Ferrexpo

Сам Полтавський ГЗК заявляє, що зазначені корисні копалини не є окремим мінеральним ресурсом, а є відходами - "нефракційним відсівом", який є результатом дроблення залізної руди під час технічного процесу виробництва залізорудних окатків. Відповідно, своєї ліцензії на видобуток він дотримувався.

У Ferrexpo зазначають, що продаж такого відсіву протягом багатьох років був предметом перевірки Державної служби геології та надр, при цьому з вересня 2021 року підприємства групи в Україні нефракційний відсів не продавали взагалі.

При цьому в компанії вказують, що ще в червні Державне бюро розслідувань оголосило про підозру загалом чотирьом посадовим особам ПГЗК - трьом представникам вищого керівництва та керівнику одного з департаментів - за нібито збут відходів без відповідного дозволу.

Зокрема, таку підозру отримав і Лотоус. Але тоді співробітники ПГЗК були затримані ДБР і згодом звільнені після того, як інше підприємство Ferrexpo внесло застави на загальну суму 122 мільйони гривень.