ДТЕК видобуватиме нафту та збудує нафтопереробний завод

Компанія ДТЕК починає розробляти родовище нафти у Полтавській області та планує завершити буріння першої нафтової свердловини до кінця жовтня. Енергокомпанія також планує придбати ліцензію на нафтові родовища на Заході України.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє Forbes.

"Видобуток нафти – це дуже важливий для нас напрямок. Ми станемо одним із гравців повного циклу, починаючи зі видобутку нафти, через глибоку переробку і до кінцевого продукту", - заявив Тимченко.

За його словами, "ДТЕК Нафтогаз" завершить бурити першу нафтову свердловину у Полтавській області до кінця жовтня 2023 року.

Також ДТЕК починає розробляти родовище, ліцензію на яке компанія придбала у 2021 році.

Крім того, у планах компанії – створення вертикально інтегрованого нафтового бізнесу із глибокою переробкою.

За підрахунками Тимченко, на це може піти від трьох до п’яти років.

"Плануємо придбати ліцензії на нафтові родовища на Заході України. Щойно компанія видобуватиме достатньо нафти, перейде до питання інвестицій у переробку", - додав він.

Як зауважив Тимченко, ДТЕК не планує купувати один із існуючих переробних заводів, а має намір побудувати свій з використанням сучасних технологій.

Загалом, за підсумками року компанія планує пробурити дев'ять свердловин – це втричі більше, ніж торік.

Крім того, "ДТЕК Нафтогаз" у 2023 році видобуде близько 1,6 млрд кубів газу, на 20% менше, ніж у 2022-му. Цьогоріч компанія інвестувала 5,5 млрд грн у видобуток газу, майже удвічі більше, ніж у 2022 році.

ДТЕК у 2013-му році увійшла у нафтогазовий бізнес, придбавши контрольний пакет "Нафтогазвидобування". Відтоді компанія видобувала все більше газу, тільки у 2023 році очікується зменшення на 20%.

Близько 70% цьогорічних інвестицій у газовий напрям ДТЕК скеровує на розробку нових родовищ.

Нагадаємо, що в рамках стратегії підвищення нафтовидобутку "Укрнафта" планує залучити інвесторів для розробки загалом більше 20 родовищ як на сході, так і на заході України. Крім того, компанія хоче відновлювати видобуток на вже ліквідованих свердловинах.