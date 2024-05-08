7 млрд грн за рік: аналітики підрахували доходи народних депутатів

У 2022-2023 році сукупний дохід чинних народних депутатів України, декларації яких є у відкритому доступі, становив понад 7 мільярдів гривень. Про це йдеться у дослідженні аналітиків R&D центру YouControl, які вивчили 391 декларацію.

Зазначається, що 42% (понад 3 мільярди гривень) від загальної суми становлять доходи депутатів “Європейської Солідарності”, 18% або ж 1,33 мільярда гривень - “Слуги Народу”, 12% - “Партії “За майбутнє”, 6% - “Довіри”, 5% - позафракційних нардепів. Доходи інших політсил складають трохи більше як 10% від загальної суми.

Інфографіка: YouControl

Зокрема, 298 парламентарів отримали торік більше доходу, ніж у 2022-му, у 89 народних обранців доходи навпаки зменшилися, йдеться у дослідженні.

Водночас у 159 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу. У 2022 році більшу частину доходів зарплата складала у 270 депутатів.

Також аналіз даних з декларацій свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% порівняно з аналогічним показником року раніше. Якщо у 2022 році середня річна зарплата законотворців становила 468 тисяч гривень, то у 2023 році вона зросла до 638 тисяч гривень.

За підрахунками фахівців, найбільші суму заробітної плати за минулий рік задекларував спікер Верховної Ради, член фракції “Слуга народу” Руслан Стефанчук (949 тисяч гривень) та його колега по фракції Олександр Мережко (843 тисячі гривень).

Загалом у фракції "Слуга народу" найбільший дохід у 2023 році задекларувала Ірина Кормишкіна – 123,5 мільйона гривень. При цьому основна сума отримана її чоловіком Юрієм Кормишкіним, який є бенефіціарним власником агропромислового холдингу та ключовою особою однойменної фінансово-промислової групи “Південна Аграрно-Експортна Компанія”.

Водночас найменший дохід серед “Слуг Народу” у 2023 році отримали Дар’я Володіна - 455 тисяч гривень, Сергій Демченко — 480 тисяч гривень та Наталія Локтіонова (склала присягу народного депутата у серпні торік) — 536 тисяч гривень.

Понад 95%, тобто 2,9 мільярда гривень від загального доходу “Європейської солідарності” , припадає на дохід голови фракції, 5-го президента України Петра Порошенка. Він разом із сином Олексієм є ключовою особою ФПГ “Укрпромінвест”.

У трійку лідерів за доходами також потрапили Андрій Лопушанський (17 мільйонів гривень) та Вікторія Сюмар (понад 13 мільйонів гривень). Найменші доходи задекларували Максим Саврасов та Ахтем Чийгоз - 642 тисяч гривень та 666,7 тисячі гривень відповідно. Лише у цих двох нардепів із фракції дохід на 100% складається із зарплати.

Дохід депутатів із фракції “Батьківщина” зріс більш як удвічі: 24 народні депутати за два роки задекларували сукупний дохід у 272 мільйони гривень. До прикладу, розмір сукупного доходу члена фракції Андрія Пузійчука з ФПГ “Фундамент” у 2023 році збільшився в понад 200 разів внаслідок отримання доходу його дружини Юлії Пузійчук.

Водночас зменшення доходів зафіксували у Сергія Тарути, що є ключовою особою “Групи родини Тарута”, а також у Григорія Немирі, Івана Крулька і Валерія Дубіля.

Інфографіка: YouControl

У фракції "Голос" найбільші доходи отримали Ярослав Рущишин - 9,8 мільйона гривень, Галина Васильченко - 8,9 мільйона гривень та Юлія Клименко - 6,6 мільйона гривень. При цьому найбільше зростання відобулося у Кіри Рудик, дохід якої підвищився майже вшестеро внаслідок отримання подарунків у негрошовій формі на суму понад 1,5 мільйона гривень.

У депутатській групі "Платформа за життя та мир" (заснована колишніми членами проросійської ОПЗЖ) найбільший дохід отримав колишній соратник Медведчука Юрій Бойко – 54 мільйонів гривень, 28 мільйонів з яких отримала його дружина Віра, як подарунок у грошовій формі від сина Анатолія Бойка.

Члени депутатської групи “Платформа за життя та мир” Олександр Пономарьов та Нестор Шуфрич не подали декларації за 2022-2023 роки. Олександр Пономарьов отримав підозру у державній зраді торік у липні, а Нестор Шуфрич наразі перебуває у СІЗО також за підозрою у державній зраді.

Скільки заробляють у Кабінеті міністрів України

Нагадаємо, що 6 травня Національне агентство з питань державної служби оприлюднило інформацію про заробітні плати керівництва Кабінету міністрів України за квітень 2024 року.

Найвищу зарплату отримав державний секретар Кабінету міністрів Олексій Ярема - 110 128,90 гривень. На другому місці опинився заступник держсекретаря Володимир Федорчук з фактично отриманою зарплатою 102 707,09 гривень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав 77 404,77 гривень. Стільки ж отримали й віце-прем'єр-міністри України: Ірина Верещук, Олександр Кубраков, Михайло Федоров. Найвища зарплата - у віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної (80 842,68 гривні).

Водночас найнижча зарплата серед керівництва Кабінету міністрів зафіксована у міністра КМУ Олександра Немчінова - 72 196,42 гривень.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив нову систему оплати праці, згідно з якою керівники не матимуть можливості самостійно призначати собі великі премії та надбавки, оскільки 70% зарплати державного службовця буде базуватися на окладі, а лише 30% становитиме премія.