З 1 квітня підвищиться мінімальна зарплата: як зростуть компенсації роботодавцям

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні, яке відбудеться з 1 квітня 2024 року, вплине на розмір компенсаційних виплат роботодавцям.

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Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Зазначається, що з 1 квітня 2024 року, відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік", мінімальна заробітна плата в Україні підвищиться до 8 тис. гривень. У зв’язку з цим зміниться розмір деяких виплат, що стосуються сфери зайнятості, розмір яких узгоджений з мінімальною зарплатою.

Компенсація за працевлаштування зареєстрованих безробітних

Так, розмір компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць, тепер становитиме 8 тис. грн (50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Інфографіка: Державна служба зайнятості

Компенсація за працевлаштування молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років - в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років – на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби – на перше робоче місце) збільшиться до 4 тис. грн (не більше 50 відсотків мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні або, тих які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців , підвищиться до 3520 грн (не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої компенсації становить 12 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану з 1 квітня 2024 року становитиме 8 тис. грн (1 мінімальна зарплата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці). Тривалість такої компенсації становить не більше 3 місяців, для людей з інвалідністю не більше 6 місяців.

Водночас компенсація витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості ВПО збільшиться до 16 тис. грн (не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць). Тривалість такої компенсації становить 6 місяців, для осіб які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Збільшиться і розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФОПа – до 4 тис. грн (не вище 50 % розміру мінімальної заробітної плати). Тривалість такої допомоги становить не більш 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців.

Максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах теж зросте і з 1 квітня становитиме 12 тис. грн за місяць (не більше півтора розміру мінімальної заробітної плати за повністю виконану місячну(годинну) норму праці).

Довідка

З початку 2024 року компенсаційними програмами Київського МЦЗ скористались 295 столичних роботодавців, які отримали виплати на суму понад 7 млн грн.

Нагадаємо, роботодавці, які адаптували робочі місця для працівників з інвалідністю, тепер мають змогу отримати відшкодування витрат від держави через електронний портал "Дія". Від початку запуску програми понад 100 роботодавців скористалися цією можливістю, отримавши компенсації на загальну суму майже 7 млн грн.

Додамо, що у 2023 році держава виплатила більш як 180 млн грн компенсацій понад 8 тисячам роботодавців за працевлаштування понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Мінімальна зарплата у 2025 та 2026 роках

Уряд дав прогноз, якою буде мінімальна зарплата і прожитковий мінімум у 2025-2026 роках.

Прогнозований розмір мінімальної зарплати у 2025 році:

з 1 січня 2025 року - 8 370 грн / міс;

з 1 січня 2026 року - 8 956 грн / міс.

Прожитковий мінімум у 2025-2026 роках

Прогнозований розмір прожиткового мінімуму у 2025 році буде становити:

на одну людину - 3 183 грн / міс;

на дитину до 6 років - 2 794 грн / міс;

на дитину від 6 до 18 років - 3 484 грн / міс;

на одну працездатну особу - 3 301 грн / міс;

на одну особу, яка втратила працездатність - 2 573 грн / міс.

У 2026 році прогнозований розмір прожиткового мінімуму буде складати:

на одну людину - 3 431 грн / міс;

на дитину до 6 років - 3 012 грн / міс;

на дитину від 6 до 18 років - 3 756 грн / міс;

на одну працездатну особу - 3 558 грн / міс;

на одну особу, яка втратила працездатність - 2 774 грн / міс.

Слід зазначити, що розмір мінімальної зарплати у 2025-2026 роках ще не затверджений, а є прогнозований урядом.

Фото: ua.depositphotos.com