За працевлаштування ВПО держава компенсувала підприємцям 181 млн грн

У 2023 році держава виплатила більш як 180 млн грн компенсацій понад 8 тисячам роботодавців за працевлаштування понад 14 тисячам внутрішньо переміщених осіб.

Про це пише Урядовий портал.

"Понад 8 тисяч роботодавців отримали від Уряду компенсацію у 2023 році за працевлаштування 14 400 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Загалом підприємцям було перераховано 181 млн грн компенсації", - повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Тривалість виплати компенсації становить три місяці, а для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю - 6 місяців.

У Мінекономіки вважають, що така програма фінансового стимулювання роботодавців сприяє швидшому та успішному працевлаштуванню переселенців, дозволяючи їм забезпечити себе і свою родину.

За даними Мінекономіки, в 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 мільйонів гривень за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч ВПО.

Скільки отримують роботодавці

Додамо, 27 грудня Кабінет міністрів України збільшив строки и розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування переселенців та ВПО з інвалідністю.

З 1 січня розмір компенсацій для тих, хто приймає на роботу переселенців, було встановлено спочатку на рівні 7,100 грн на місяць, а з квітня - до 8,000 грн. Передбачається, що на реалізацію зазначеної програми на 2024 рік буде виділено 350 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив надання компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб нещодавно створеному бізнесу. Отримати компенсацію зможе і підприємство, яке було створено після повномасштабного вторгнення: для участі в програмі йому потрібно надати податкову звітність за останній звітній період на дату подання заяви на отримання компенсації, а не за 2021 рік, як це було раніше.

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