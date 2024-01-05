Кабмін вдосконалив порядок надання ВПО житла для тимчасового проживання

Тепер ВПО можуть стати на облік громадян, у яких немає житла для тимчасового проживання, навіть якщо на момент їх звернення такого фонду немає.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

"Сьогодні (5 січня 2024 року, - ред.) Кабмін вніс зміни до Постанови від 29.04.2022 № 495, якою затверджено Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Відповідний документ розробило Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалені зміни, зокрема, передбачають, що:

Перелік пріоритетності надання тимчасового житла ВПО доповнено новими категоріями. Тепер туди входять, в тому числі, сім’ї військовослужбовців з-поміж ВПО; ВПО, які повторно перемістилися через російську агресію. А також ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями із фонду, житло яких було зруйноване.

Розширено можливості фінансування органами місцевого самоврядування (ОМС) фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, поза межами їхньої юрисдикції. Тобто ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у приймаючих громадах.

Відтепер ВПО можуть стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду на момент їхнього звернення.

У Мінреінтеграції зауважують, що над цим документом також працював Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Ухвалення цього рішення сприятиме ефективному обліку та забезпеченню житлом внутрішніх переселенців для тимчасового проживання.

Кабмін затвердив вимоги до місць для тимчасового проживання ВПО

Раніше повідомлялося, що на засіданні у вересні 2023 року Кабмін затвердив порядок функціонування місць проживання внутрішньо переміщених осіб.

Порядок визначає особливості роботи місць, які придатні для тимчасового проживання ВПО або осіб, які перемістилися з територій, де ведуться чи велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ.

Документом визначено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями. Також встановлені вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

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