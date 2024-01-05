Кабмин усовершенствовал порядок предоставления ВПЛ жилья для временного проживания

Теперь ВПЛ могут стать на учет граждан, у которых нет жилья для временного проживания, даже если на момент их обращения такого фонда нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

"Сегодня (5 января 2024 года, – ред.) Кабмин внес изменения в Постановление от 29.04.2022 № 495, которым утвержден Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Соответствующий документ разработало Минреинтеграции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятые изменения предусматривают, что:

Перечень приоритетности предоставления временного жилья ВПЛ дополнен новыми категориями. Теперь туда входят, в том числе, семьи военнослужащих из числа ВПЛ; ВПЛ, которые повторно переместились из-за российской агрессии. А также ВПЛ среди жителей соответствующего территориального общества, которое осуществляет обеспечение жилыми помещениями из фонда, жилье которых было разрушено.

Расширены возможности финансирования органами местного самоуправления (ОМС) фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ, вне их юрисдикции. То есть ОМС тех территорий, с которых переместились ВПЛ, смогут участвовать в распределении жилищного фонда в принимающих общинах.

Теперь ВПЛ могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, даже при отсутствии такого фонда на момент их обращения.

В Минреинтеграции отмечают, что над этим документом также работал Координационный штаб по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Принятие этого решения приведет к эффективному учету и обеспечению жильем внутренних переселенцев для временного проживания.

Кабмин утвердил требования к местам для временного проживания ВПЛ

Ранее сообщалось, что на заседании в сентябре 2023 года Кабмин утвердил порядок функционирования мест проживания внутренне перемещенных лиц.

Порядок определяет особенности работы мест, пригодных для временного проживания ВПЛ или лиц, переместившихся с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных РФ.

Документом определено разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами. Также установлены требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

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