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Кабмин усовершенствовал порядок предоставления ВПЛ жилья для временного проживания
Теперь ВПЛ могут стать на учет граждан, у которых нет жилья для временного проживания, даже если на момент их обращения такого фонда нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
"Сегодня (5 января 2024 года, – ред.) Кабмин внес изменения в Постановление от 29.04.2022 № 495, которым утвержден Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Соответствующий документ разработало Минреинтеграции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятые изменения предусматривают, что:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Перечень приоритетности предоставления временного жилья ВПЛ дополнен новыми категориями. Теперь туда входят, в том числе, семьи военнослужащих из числа ВПЛ; ВПЛ, которые повторно переместились из-за российской агрессии. А также ВПЛ среди жителей соответствующего территориального общества, которое осуществляет обеспечение жилыми помещениями из фонда, жилье которых было разрушено.
- Расширены возможности финансирования органами местного самоуправления (ОМС) фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ, вне их юрисдикции. То есть ОМС тех территорий, с которых переместились ВПЛ, смогут участвовать в распределении жилищного фонда в принимающих общинах.
- Теперь ВПЛ могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, даже при отсутствии такого фонда на момент их обращения.
В Минреинтеграции отмечают, что над этим документом также работал Координационный штаб по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.
Принятие этого решения приведет к эффективному учету и обеспечению жильем внутренних переселенцев для временного проживания.
Кабмин утвердил требования к местам для временного проживания ВПЛ
Ранее сообщалось, что на заседании в сентябре 2023 года Кабмин утвердил порядок функционирования мест проживания внутренне перемещенных лиц.
Порядок определяет особенности работы мест, пригодных для временного проживания ВПЛ или лиц, переместившихся с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных РФ.
Документом определено разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами. Также установлены требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.
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