Кабмин утвердил требования к местам для проживания ВПЛ

Кабинет министров на заседании 1 сентября утвердил порядок функционирования мест проживания внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Порядок определяет особенности работы мест, пригодных для временного проживания ВПЛ или лиц, переместившихся с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных РФ.

В документе предусмотрено разделение помещений на места общего пользования и с оборудованные койко-местами. Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, об оборудовании кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

Областным и Киевской городской военным администрациям поручено в течение месяца и в дальнейшем не реже чем раз в шесть месяцев проводить мониторинг состояния, обустройства, количества жителей и свободных койко-мест в местах временного проживания ВПЛ.

Также они должны в течение двух месяцев утвердить список мест временного проживания ВПЛ в соответствующем регионе; а в течение шести месяцев – обеспечить приведение жилищных условий в местах временного проживания в соответствие с требованиями порядка.

Кроме того, в пятницу Кабмин выделил 277,7 миллиона гривен на покрытие расходов за январь-апрель этого года объектов государственной, коммунальной и частной собственности, в зданиях или помещениях которых бесплатно размещались ВПЛ.

Речь идет о компенсациях за потребленные коммунальные услуги. В частности, центральным органам исполнительной власти (Минэнерго, Минздраву, Минкульту, Минсоцполитики и МВД) выделено 9,17 миллиона, Министерству образования и науки – 24,37 миллиона.

Основная часть - 238,2 миллиона - выделена самому Минреинтеграции для дотаций местным бюджетам (в частности, для учебных заведений на местном финансировании и учреждений в общей собственности областей и районов), а еще 5,99 миллиона - областным военным администрациям для компенсации частным учреждениям (кроме частных учебных заведений).

Правительство также внесло изменения в порядок компенсации расходов за временное размещение ВПЛ в рамках проекта "Прихисток". Документом урегулирован механизм обработки данных с ошибками, сделанными желающими безвозмездно разместить в своих жилых помещениях внутренних переселенцев.

Так, установлено, что проверка достоверности указанных в заявлении сведений проводится выборочно и по решению исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета, районных в Киеве администраций, соответствующих военных администраций.

Информация о результатах таких проверок должна направляться ежемесячно в Минреинтеграции и Общество Красного Креста Украины, за счет которого и выплачиваются средства за убежище переселенцев.

Урегулированы и особенности обработки информации в случае обнаружения ошибок в данных, которые делают невозможным обеспечение компенсации лицам, разместившим ВПЛ, и определен механизм их повторной обработки.