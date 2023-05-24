Правительство определило министерство, которое будет координировать компенсацию расходов на жилье для переселенцев

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок компенсации расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц в рамках реализации проекта "Убежище", которые предусматривают, что Минреинтеграции является ответственным исполнителем проекта.

Об этом 24 мая сообщила пресс-служба правительства.

Ведомство также стало держателем информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией за безвозмездное временное размещение ВПЛ.

"Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 года, но не раньше дня его опубликования", - уточняют в правительстве.

В рамках проекта "Убежище" компенсация осуществляется за счет средств Общества Красного Креста Украины. Помощь оказывают владельцам жилья или их представителям, арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности, которые безвозмездно размещали в своих жилых помещениях внутренних переселенцев.

Напомним, с октября 2022 года Минсоцполитики внедрило во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты внутренних переселенцев, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов ВПЛ.