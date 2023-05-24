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Категория
Общество
Дата публикации

Правительство определило министерство, которое будет координировать компенсацию расходов на жилье для переселенцев

Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук при раздаче детям ноутбуков от UNICEF. Фото: Facebook Верещук

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок компенсации расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц в рамках реализации проекта "Убежище", которые предусматривают, что Минреинтеграции является ответственным исполнителем проекта.

Об этом 24 мая сообщила пресс-служба правительства.

Ведомство также стало держателем информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией за безвозмездное временное размещение ВПЛ.

"Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 года, но не раньше дня его опубликования", - уточняют в правительстве.

В рамках проекта "Убежище" компенсация осуществляется за счет средств Общества Красного Креста Украины. Помощь оказывают владельцам жилья или их представителям, арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности, которые безвозмездно размещали в своих жилых помещениях внутренних переселенцев.

Напомним, с октября 2022 года Минсоцполитики внедрило во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты внутренних переселенцев, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов ВПЛ.

Автор:
Вита Молодан