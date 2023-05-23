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Ветераны и ВПЛ – в приоритете. Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий
Кабинет Министров Украины поддержал механизм формирования резерва сотрудников государственных органов для работы на деоккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Предполагается, что это обеспечит кадрами военные администрации и другие государственные органы на освобожденных территориях.
Лица, желающие работать там, будут заполнять электронную анкету. После этого Нацагентство по вопросам государственной службы будет рассматривать заполненные анкеты и проверять профессиональную подготовку кандидатов.
Приоритетное право на назначение на должности будут иметь:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- ветераны войны;
- внутренне перемещенные лица;
- лица, ранее занимавшие эти должности;
- лица, имеющие опыт работы по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Также планируется проводить профессиональное обучение тех, кого зачислят в резерв.