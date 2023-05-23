Ветераны и ВПЛ – в приоритете. Правительство одобрило механизм резерва работников для деоккупированных территорий

Кабинет Министров Украины поддержал механизм формирования резерва сотрудников государственных органов для работы на деоккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Предполагается, что это обеспечит кадрами военные администрации и другие государственные органы на освобожденных территориях.

Лица, желающие работать там, будут заполнять электронную анкету. После этого Нацагентство по вопросам государственной службы будет рассматривать заполненные анкеты и проверять профессиональную подготовку кандидатов.

Приоритетное право на назначение на должности будут иметь:

ветераны войны;

внутренне перемещенные лица;

лица, ранее занимавшие эти должности;

лица, имеющие опыт работы по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также планируется проводить профессиональное обучение тех, кого зачислят в резерв.