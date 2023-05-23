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Ветерани та ВПО – в пріоритеті. Уряд схвалив механізм резерву працівників для деокупованих територій
Кабінет міністрів України підтримав механізм формування резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Передбачається, що це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на звільнених територіях.
Особи, які забажають працювати там, заповнюватимуть електронну анкету. Після цього Нацагентство з питань державної служби розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів.
Пріоритетне право на призначення на посади матимуть:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- ветерани війни;
- внутрішньо переміщені особи;
- особи, які раніше обіймали ці посади;
- особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Також планується проводити професійне навчання тих, кого зарахують до резерву.