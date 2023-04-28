Украина получила грант от США – на пенсии и соцпомощь

28 апреля в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США, средства будут направлены, в частности, на выплату пенсий и социальной помощи.

Об этом сообщило Министерство финансов.

“Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы”, — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

Отметим, что сейчас в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 16,5 млрд долларов США и 1,4 млрд евро (ссуды МБРР, кредиты МАР, гранты целевого фонда многих доноров).

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от США около 16,7 млрд долларов в форме грантов.

Напомним, за первый квартал 2023 года средняя пенсия в Украине составила 5238 грн. 30% пенсионеров получают менее 3000 грн. Самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области – 3997 грн, а самая большая в Киеве – 7129 грн. Впервые с 2018 года за квартал выросло количество пенсионеров - на 9249 человек.