Как изменилась средняя пенсия в Украине после индексации

За первый квартал 2023 года средняя пенсия в Украине составила 5238 грн. 30% пенсионеров получают менее 3000 грн. Самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области – 3997 грн, а самая большая в Киеве – 7129 грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что в Украине впервые с 2018 года за квартал выросло количество пенсионеров - на 9249 человек.

"За счет индексации, проведенной в марте, средний размер пенсии достиг 5 238 грн — или 143 долларов по курсу НБУ. Сейчас примерно 33% пенсионеров получают среднюю и выше средней пенсии", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что с 7% до 10% выросла доля пенсионеров, получающих выплаты более 10 тысяч грн — до 1,06 млн человек.

"В то же время доля пенсионеров, получающих менее 3000 грн, сократилась с 39% до 30%. В целом такие выплаты от государства получают 3,25 млн человек", - подчеркивают в Опендатаботе.

Аналитики отмечают, что наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 3997 грн. Это на 24% меньше средних выплат по Украине. Самая большая средняя пенсия в Киеве: 7129 грн — на 36% выше среднего показателя по Украине.

Кроме Киева, выплаты выше средних у пенсионеров еще в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и Харьковской.

78% украинских пенсионеров получают выплаты через банк. Подавляющее большинство из них (90%) доверяют свои средства государственным банкам: Приватбанку (4,56 млн или 54%) и Ощадбанку (2,99 млн или 36%).

По данным Пенсионного фонда Украины, до индексации средняя пенсия в Украине достигала 4622 грн. В то время пенсия у мужчин почти в полтора раза — на 45% — пенсия больше, чем у женщин: 5701 грн против 3926 грн.

Напомним, в 2023 году впервые проиндексировали самые низкие пенсии. Выплаты увеличили для 10,5 млн. пенсионеров.

Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля 2023 года 9,91% пенсионеров в Украине получают пенсию в размере более 10 тыс. грн, тогда как год назад - 6,24%. В то же время пенсия трети не превышает 3 тыс. грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com