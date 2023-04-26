Як змінилася середня пенсія в Україні після індексації

За перший квартал 2023 року середня пенсія в Україні склала 5 238 грн. 30% пенсіонерів отримують менш ніж 3000 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3997 грн, а найбільша у Києві — 7129 грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що в Україні вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб.

"За рахунок індексації, проведеної у березні, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн — або ж 143 доларів за курсом НБУ. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії", - зауважують аналітики.

Вони додають, що з 7% до 10% зросла частка пенсіонерів, що отримують виплати більші за 10 тисяч грн — до 1,06 млн осіб.

"У той самий час частка пенсіонерів, що отримують менше 3000 грн, скоротилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб", - підкреслюють в Опендатабот.

Аналітики зауважують, що наразі найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3997 грн. Це на 24% менше, ніж середні виплати по Україні. Найбільша середня пенсія у Києві: 7129 грн — на 36% вище за середній показник по Україні.

Окрім Києва, виплати вищі за середні у пенсіонерів ще у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській та Харківській.

78% українських пенсіонерів отримують виплати через банк. Переважна більшість з них (90%) довіряє свої кошти державним банкам: Приватбанку (4,56 млн або 54%) та Ощадбанк (2,99 млн або 36%).

За даними Пенсійного фонду України, до індексації середня пенсія в Україні сягала 4 622 грн. На той час пенсія у чоловіків майже у півтора рази — на 45% — більша, аніж пенсія у жінок: 5 701 грн проти 3 926 грн.

Нагадаємо, у 2023 році вперше проіндексували найнижчі пенсії. Виплати збільшили для 10,5 млн пенсіонерів.

Згідно даних Пенсійного фонду, станом на 1 квітня 2023 року 9,91% пенсіонерів в Україні отримують пенсію у розмірі понад 10 тис грн, тоді як рік назад — 6,24%. Водночас пенсія третини не перевищує 3 тис грн.

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