З 1 березня найменші пенсії будуть проіндексовані майже на 20%

У 2023 році вперше буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли і переглядались виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму (який зростає більш повільними темпами, ніж індексація). Включення таких виплат до периметру індексації дозволяє забезпечити зростання найменших пенсій.

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Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, яка була ухвалена Урядом, розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів.

Зокрема, з 1 березня будуть індексовані пенсії для:

5,2 млн “цивільних” пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом №1058 до 2020 р.; для них підвищення пенсії буде здійснюватись через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії у зв’язку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Зокрема:

Мінімальні пенсії, розмір яких вже містить в собі державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру. Вперше буде проіндексовано такий гарантований державою мінімальний розмір пенсії. Для таких пенсій зростання становитиме від 420 до 520 грн (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року).

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.

94,5 тис осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також будуть далі виплачуватись щомісячні компенсаційні виплати (призначені за ініціативою Президента) для пенсіонерів віком старше 70 років, які встановлюються, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 340 грн:

570 грн – людям старше 80 років;

456 грн – людям віком від 75 - 80 років;

300 грн - людям віком від 70 - 75 років.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 квітня (дата визначена Законом 1058) буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

З 1 липня також буде проіндексовано на 19,7% пенсії спеціальні пенсії для 22,7 тис науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

За будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень.

Крім того, 0,5 млн одержувачів пенсій, яким пенсії були призначені у 2020 - 2022 роках, отримають підвищення в 100 гривень. Самі пенсії для них не індексуватимуться, оскільки вони вже отримують пенсію значно вищу, ніж ті громадяни, хто мають такий саме стаж, співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в попередні роки.

Це зумовлено тим, що пенсії для тих, хто досяг пенсійного віку, починаючи з 2020 року, обраховані з вищої, ніж в попередні роки, середньої заробітної плати. Відтак, індексація пенсійних виплат для них призвела б до збільшення розриву між розміром пенсії для людей, які мають однаковий стаж, однакове співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в різні роки.

Одночасно Уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис грн для всіх отримувачів пенсії і страхових виплат, незалежно від категорії. Повноваження встановити відповідне обмеження надано Кабінету Міністрів Законом про державний бюджет на 2023 рік.

"Запровадження такого обмеження дозволить більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації, та не залишити осторонь тих громадян, які отримують найменші виплати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.