С 1 марта наименьшие пенсии будут проиндексированы почти на 20%

В 2023 году впервые будет осуществлена индексация самых низких пенсий. Ранее такие пенсии под индексацию не попадали и пересматривались исключительно вместе с повышением прожиточного минимума (растущего более медленными темпами, чем индексация). Включение таких выплат в периметр индексации позволяет обеспечить рост наименьших пенсий.

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Об этом сообщает Минсоцполитики.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров, принятым Правительством, размер индексации пенсий с 1 марта 2023 года составит 19,7%. Повышение размера пенсий будет осуществлен для 10,5 млн пенсионеров.

В частности, с 1 марта будут индексированы пенсии для:

5,2 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону №1058 до 2020 г.; для них повышение пенсии будет осуществляться из-за индексации на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

4,2 млн человек, у которых возрастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. В частности:

Минимальные пенсии, размер которых уже включает в себя государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Впервые будет проиндексирован такой гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост будет составлять от 420 до 520 грн (по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022).

0,5 млн. пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.

94,5 тыс человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Также будут дальше выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты (назначенные по инициативе Президента) для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340 грн:

570 грн – людям старше 80 лет;

456 грн - людям в возрасте от 75 - 80 лет;

300 грн – людям в возрасте от 70 – 75 лет.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для 166,5 тысячи пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

С 1 апреля (дата определена Законом 1058) будет произведен автоматический перерасчет пенсий для 0,6 млн работающих пенсионеров, с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.

С 1 июля также будут проиндексированы на 19,7% пенсии специальные пенсии для 22,7 тыс ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

При любых расчетах повышение пенсий будет составлять не менее 100 гривен.

Кроме того, 0,5 млн получателей пенсий, которым пенсии были назначены в 2020 – 2022 годах, получат повышение в 100 гривен. Сами пенсии для них не будут индексироваться , поскольку они уже получают пенсию значительно выше, чем те граждане, которые имеют такой же стаж, соотношение их заработной платы к средней заработной плате в стране, но вышедшие на пенсию в предыдущие годы.

Это обусловлено тем, что пенсии для достигших пенсионного возраста, начиная с 2020 года, исчислены с более высокой, чем в предыдущие годы, средней заработной платы. Следовательно, индексация пенсионных выплат для них привела бы к увеличению разрыва между размером пенсии для людей, имеющих одинаковый стаж, одинаковое соотношение их заработной платы к средней заработной плате в стране, но вышедшие на пенсию в разные годы.

Одновременно правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен 1,5 тыс грн для всех получателей пенсии и страховых выплат, независимо от категории. Полномочия установить соответствующее ограничение предоставлено Кабинету Министров Законом о государственном бюджете на 2023 год.

"Введение такого ограничения позволит более справедливо распределить имеющийся финансовый ресурс на осуществление индексации и не оставить в стороне тех граждан, которые получают наименьшие выплаты", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинцы, выехавшие за границу и достигшие там пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.