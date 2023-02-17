Правительство обещает повысить пенсии: когда и на сколько

Уже в марте Кабинет Министров Украины проведет индексацию пенсий на 20%.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%", - отметил Шмигаль.

По его словам, под индексацию будут подпадать все категории пенсионеров, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"По поручению президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

Отметим, что 11 февраля министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что правительство решило перенести индексацию пенсионных выплат с марта, как это было в прошлые годы, на апрель.

А уже 12 февраля пресс-служба Министерства социальной политики заявила, что пенсии в Украине пересчитают с 1 марта, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.

Напомним, что с 1 января минимальная пенсия в Украине составляет 2093 грн (после повышения на 66 грн), а максимальная – 20 930 грн (в декабре ее увеличили на 660 грн). Индексация пенсий в 2023 году составит 5,4%.