Коли відбудеться індексація пенсій: уточнення Мінсоцполітики

Пенсії в Україні перерахують з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що соціальна підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій, попри складність в публічних фінансах через повномасштабну війну, залишається пріоритетом уряду.

Наразі Міністерство соціальної політики готує проект рішення уряду, яке буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів найближчим часом.

"Відповідно до Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ” , індексація пенсій має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітноі плати у попередні три роки", - зауважують у Мінсоцполітики.

У відомстві додають, що уряд, як це було раніше обіцяно прем’єр-міністром та президентом, здійснюватиме індексацію пенсій вчасно.

Зазначимо, що 11 лютого міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що уряд вирішив перенести індексацію пенсійних виплат з березня, як це було в минулі роки, на квітень.

Нагадаємо, що з 1 січня мінімальна пенсія в Україні становить 2 093 грн (опісля підвищення на 66 грн), а максимальна – 20 930 грн (у грудні її збільшили на 660 грн). Індексації пенсій у 2023 році складе 5,4%.