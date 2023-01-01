На початку року мінімальна пенсія становить майже 2,1 тис. грн, але в березні пройде індексація

З 1 січня пенсіонери в Україні отримуватимуть дещо збільшену ще 1 грудня пенсію: мінімальна становить 2 093 грн (опісля підвищення на 66 грн), а максимальна – 20 930 грн (у грудні її збільшили на 660 грн). Втім, вже у березні громадянам варто чекати її індексації, яка, за словами заступника міністра соцполітики Віталія Музиченка, складе 5,4%.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Цього року оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть громадяни, маючи стаж у 30 років. У 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років – 15 років. Втім, громадянам зі стажем менше 15 років пенсії не нараховуються. Для таких людей передбачена грошова допомога.

Отримати цю допомогу зможуть українці, дохід яких менший за прожитковий мінімум (2 589 грн). При цьому трудовий стаж можна також додокупити. Вартість місяця стажу становить 44% від розміру мінімальної зарплати.

Додамо також, що і нарахування субсидій з початку цього року (зміни почали діяти з 1 грудня минулого року) відбуватиметься через Пенсійний фонд. Це рішення в уряді ухвалили для підвищення ефективності нарахування субсидій.

Очікується, що середній розмір субсидії становитиме близько 1 800 грн на місяць.

В міністерстві соцполітики запевнили, що громадянам, які вже отримували субсидії, призначать їх автоматично. Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що в бюджеті на 2023 рік є достатньо коштів, аби підтримати найбільш уразливі верстви населення.

У Кабміні так само автоматично продовжили і такі виплати та соціальні допомоги:

· на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

· на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

· дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

· особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

· особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;

· особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.