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Категорія
Суспільство
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Українці за кордоном можуть оформити пенсію дистанційно: як це зробити

Українці за кордоном можуть оформити пенсію дистанційно: як це зробити

Українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Для цього потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії", ознайомитись з інформацію на екрані та перейти за посиланням "Вхід".

Після цього потрібно увійти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та виконати такі дії:

  1. у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії". Погодитися на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви, і обрати вид пенсії;
  2. заповнити анкету та надати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;
  3. прикріпити скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Потім на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії, вона підписується за допомогою КЕП та відправляється до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, Мінсоцполітики разом з Мінцифрою запускають новий державний сервіс для вимушених переселенців у застосунку Дія.

Автор:
Ніна Комащенко