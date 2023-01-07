Украинцы за границей могут оформить пенсию дистанционно: как это сделать

Украинцы, выехавшие за границу и достигшие там пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Для этого нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", ознакомиться с информацией на экране и перейти по ссылке "Вход".

После этого необходимо войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и выполнить следующие действия:

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласиться на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления и выбрать вид пенсии; заполнить анкету и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных;

прикрепить скан-копии документов, перечень которых будет представлен перед формированием заявления.



Затем на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, которая подписывается с помощью КЭП и отправляется в Пенсионный фонд.

Напомним, Минсоцполитики вместе с Минцифры запускают новый государственный сервис для вынужденных переселенцев в приложении Дія.