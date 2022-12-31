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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

У "Дії" можна буде скасувати статус ВПО

У "Дії" можна буде скасувати статус ВПО

На порталі “Дія” з'явиться функція, котра дозволить скасовувати статус внутрішньопереміщеної особи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики. 

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"Мінсоцполітики разом з Мінцифрою запускають новий зручний державний сервіс для українців. Раніше запровадили послуги для вимушених переселенців у застосунку Дія, тепер тестується автоматичне скасування статусу ВПО на порталі "Дія ", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, громадяни, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-послугами без черг та паперів.

Нагадаємо, що застосунок "Дія"може працюватинавіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. Більше того, створений на час війни "єДокумент" залишається дійсним у додатку "Дія" у будь-якому випадку, навіть без підключення до інтернету.

Автор:
Степан Крьока