В "Дія" можно будет отменить статус ВПЛ

На портале "Дія" появится функция, позволяющая отменять статус внутриперемещенного лица. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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"Минсоцполитики вместе с Минцифрой запускают новый удобный государственный сервис для украинцев. Ранее ввели услуги для вынужденных переселенцев в приложении "Дія", теперь тестируется автоматическая отмена статуса ВПЛ на портале "Дія", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, граждане, у которых нет смартфона, также смогут воспользоваться онлайн-услугами без очередей и бумаг.

Напомним, что приложение "Дія" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. Более того, созданный во время войны "есть Документ" остается действительным в приложении "Дія" в любом случае, даже без подключения к интернету.