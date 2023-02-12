Когда пройдет индексация пенсий: уточнение Минсоцполитики

Пенсии в Украине пересчитают с 1 марта, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что социальная поддержка и обеспечение своевременной выплаты пенсий, несмотря на сложность в публичных финансах из-за полномасштабной войны, остается приоритетом правительства.

Министерство социальной политики готовит проект решения правительства, которое будет вынесено на рассмотрение Кабинета Министров в ближайшее время.

"В соответствии с Законом “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании ”, индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года", - отмечают в Минсоцполитики.

В ведомстве добавляют, что правительство, как это было ранее обещано премьер-министром и президентом, будет осуществлять индексацию пенсий в срок.

Отметим, что 11 февраля министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что правительство решило перенести индексацию пенсионных выплат с марта, как это было в прошлые годы, на апрель.

Напомним, что с 1 января минимальная пенсия в Украине составляет 2093 грн (после повышения на 66 грн), а максимальная – 20 930 грн (в декабре ее увеличили на 660 грн). Индексация пенсий в 2023 году составит 5,4%.