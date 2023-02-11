Уряд відтермінував на місяць індексацію пенсій

Кабінет міністрів вирішив перенести індексацію пенсійних виплат з березня, як це було в минулі роки, на квітень.

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Про це 11 лютого повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю "Укрінформ".

"Ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки", — сказала міністр.

Наразі Міністерство соціальної політики проводить розрахунки, щоб провести індексацію пенсію, враховуючи ситуацію в економіці.

Нагадаємо, що з 1 січня мінімальна пенсія в Україні становить 2 093 грн (опісля підвищення на 66 грн), а максимальна – 20 930 грн (у грудні її збільшили на 660 грн). Індексації пенсій у 2023 році складе 5,4%.

Цього року оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть громадяни, маючи стаж у 30 років. У 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років – 15 років.