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Правительство отсрочило на месяц индексацию пенсий
Кабинет министров решил перенести индексацию пенсионных выплат с марта, как это было в прошлые годы, на апрель.
Об этом 11 февраля сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ".
"Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация состоится в апреле. Сейчас производим расчеты", — сказала министр.
Министерство социальной политики проводит расчеты, чтобы провести индексацию пенсии, учитывая ситуацию в экономике.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что с 1 января минимальная пенсия в Украине составляет 2093 грн (после повышения на 66 грн), а максимальная – 20 930 грн (в декабре ее увеличили на 660 грн). Индексация пенсий в 2023 году составит 5,4%.
В этом году оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут граждане, имея стаж в 30 лет. В 63 года – со стажем 20 лет, в 65 лет – 15 лет.