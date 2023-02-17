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Уряд обіцяє підвищити пенсії: коли та на скільки
Вже у березні Кабінет міністрів України проведе індексацію пенсій на 20%.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%", - зазначив Шмигаль.
За його словами, пд індексацію підпадатимуть усі категорії пенсіонерів, визначені в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».Підписуйтесь на наш Telegram канал
"За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", - підкреслив прем’єр-міністр.
Він додав, що індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.
Зазначимо, що 11 лютого міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що уряд вирішив перенести індексацію пенсійних виплат з березня, як це було в минулі роки, на квітень.
А вже 12 лютого пресслужба Міністерства соціальної політики заявила, що пенсії в Україні перерахують з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.
Нагадаємо, що з 1 січня мінімальна пенсія в Україні становить 2 093 грн (опісля підвищення на 66 грн), а максимальна – 20 930 грн (у грудні її збільшили на 660 грн). Індексації пенсій у 2023 році складе 5,4%.