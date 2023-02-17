Уряд обіцяє підвищити пенсії: коли та на скільки

Вже у березні Кабінет міністрів України проведе індексацію пенсій на 20%.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%", - зазначив Шмигаль.

За його словами, пд індексацію підпадатимуть усі категорії пенсіонерів, визначені в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

"За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою", - підкреслив прем’єр-міністр.

Він додав, що індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

Зазначимо, що 11 лютого міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що уряд вирішив перенести індексацію пенсійних виплат з березня, як це було в минулі роки, на квітень.

А вже 12 лютого пресслужба Міністерства соціальної політики заявила, що пенсії в Україні перерахують з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.

Нагадаємо, що з 1 січня мінімальна пенсія в Україні становить 2 093 грн (опісля підвищення на 66 грн), а максимальна – 20 930 грн (у грудні її збільшили на 660 грн). Індексації пенсій у 2023 році складе 5,4%.