В Раду внесли законопроект об обязательном введении в Украине накопительных пенсий

47 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников.

Об этом говорится во внесенном ими 17 апреля законопроекте №9212. Его авторами, в частности, являются глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, лидер этой партии Елена Шуляк и первый заместитель председателя Рады Александр Корниенко.

Законопроект предусматривает, что работодатели будут платить в 2023 году 1%, в 2024 году 1,5% и в 2025 году 2% от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств госбюджета.

При этом, согласно документу, размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается неизменным, а накопительный взнос включается в состав единого социального взноса.

Предлагается прописать, что по желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней зарплаты по видам экономической деятельности в среднем по экономике.

Такие же условия государственного софинансирования предлагается установить и для участия в системе для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которое будет добровольным.

Законопроект предусматривает, что средства накопительной системы являются собственностью участников системы в размере, накопленном на их индивидуальных накопительных пенсионных счетах, а в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам.

Документом предложена комбинированная модель накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование взносов в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством, на период до конца 2025 года, после чего участник системы сможет выбрать для себя любой авторизованный негосударственный ПФ, куда будут уплачиваться взносы в его пользу и где будут формироваться пенсионные накопления.

Учет участников накопительной пенсионной системы в негосударственных ПФ, согласно проекту закона, будут осуществлять авторизованные администраторы. Управление же активами НПФ будет осуществляться авторизованными компаниями по управлению активами, а хранение пенсионных накоплений – авторизованными банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Предусмотрено, что авторизация компаний по управлению активами, хранителей, НПФ и администраторов будет производиться в соответствии с требованиями отбора, которые прописываются в самом законопроекте. Авторизацию будет осуществлять государственный регулятор – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Таким образом, законопроектом предложена децентрализованная модель функционирования накопительной пенсионной системы после прохождения переходного периода с 1 января 2026 года с возможностью для участников системы самостоятельно выбирать НПФ, в котором они будут формировать свои пенсионные накопления", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Вместе с тем, указывают авторы, существование среди НПФ уполномоченного фонда, созданного и контролируемого государством, позволит участникам, не определившимся с выбором НПФ, оставаться участником уполномоченного пенсионного фонда.

Согласно предложенной концепции, пенсионные накопления будут сохраняться от обесценения и инфляционного влияния за счет их инвестирования в преимущественно консервативные финансовые инструменты. Ограничения по инвестированию пенсионных накоплений определены в самом законопроекте.

Напомним, что в декабре 2021 года Кабинет министров утвердил экспериментальную программу по внедрению накопительных пенсий на госпредприятиях, которые должны были быть проданы в рамках программы крупной приватизации.

В октябре 2021 года Министерство социальной политики предлагало ввести добровольные взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет и поощрять это делать через 100%-ный бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы накопительной системы. При этом еще годом ранее Минсоцполитики выступало с инициативой опробовать накопительную систему на предприятиях с вредными условиями труда.

В начале же февраля 2022 года, перед полномасштабным российским вторжением, сообщалось, что Минсоцполитики предлагает Кабмину поддержать инициативу о введении накопительных пенсий на всех предприятиях с долей государства в уставных фондах более 50%.

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