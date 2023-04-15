Пенсия части украинцев превышает 10 тыс грн: сколько получают все остальные

По состоянию на 1 апреля 2023 года 9,91% пенсионеров в Украине получают пенсию в размере более 10 тыс грн, тогда как год назад — 6,24%. В то же время пенсия трети не превышает 3 тыс грн.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Всего в Украине 10,7 млн пенсионеров, средний размер пенсии - 5 349,72 грн. Из них 2,7 млн пенсионеров продолжают работать. Среди них средний размер пенсии - 5462,22 грн.

До 2 тыс грн пенсии получают 0,63% получателей, от 3 до 4 тыс грн ежемесячно - 21,33%, от 4 до 5 тыс грн - 15,21%, от 5 до 10 тыс грн - 23,15%.



Большинству украинцев пенсию назначили по возрасту, таких 73,01%, по инвалидности - 14,1%. В связи с потерей кормильца пенсию получают 6% пенсионеров, за выслугу лет – 5,3%.

Социальную пенсию получают 0,59%. Среди всех пенсионеров 0,04% — находящиеся на пожизненном содержании судьи.

Источник: ПФУ

Напомним, в 2023 году впервые проиндексировали самые низкие пенсии. Выплаты увеличили для 10,5 млн пенсионеров.