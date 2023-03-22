КСУ признал неконституционными взыскание с должников до 50% пенсии

Второй сенат Конституционного суда 22 марта признал не соответствующими Конституции нормы законодательства, устанавливающие возможность отчисления до 50% пенсии в качестве взыскания с должника, обеспечив таким образом гарантии выплаты пенсии не ниже прожиточного минимума.

Как говорится в сообщении суда, решение касается предписаний абзацев 4, 5 части 2 статьи 70 закона об исполнительном производстве, а также абзацев 3, 4 части 2 статьи 50 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании, которые обжаловал гражданин Игорь Лазуренко.

В них говорилось о том, что с пенсионера могут взыскать до 50% пенсии на содержание членов семьи (алименты), на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций, на возмещение ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или в связи со смертью потерпевшего, а также на возврат переплаченных сумм зарплаты в предусмотренных законом случаях. По всем другим видам взысканий закон предусматривал вычет не более 20% пенсии.

КС указывает, что существование таких допустимых размеров отчислений в процентном отношении к пенсиям должника может приводить к выплате ему пенсии, которая является основным источником его существования, даже в меньшем размере, чем размер прожиточного минимума.

Суд указал, что тем самым человек может быть лишен минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения, поэтому оспариваемые предписания законов являются неисполнением государством своей позитивной обязанности обеспечить минимальную социальную защиту человека в соответствии с предписаниями части 3 статьи 46 Конституции.

Таким образом, КС пришел к выводу, что это отрицает человеческое достоинство как абсолютную ценность, нивелирует сущность конституционных прав на социальную защиту и достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, а следовательно, не соответствует предписаниям статей 1, 3, 8, 21, 28, 46 и 48 Конституции. Текст решения КС обещает обнародовать на своем сайте 23 марта.

Напомним также, что в июне прошлого года отказал государственному Ощадбанку в признании неконституционной нормы о взыскании с должников пени "3% плюс инфляция".